“Часу на роздуми не залишилося. Їдьте! – Гайдай

Голова Луганської ОВ Сергій Гайдай через медіа та оцмережі емоційно звернувся до мешканців регіону

“Евакуюйтеся в безпечні регіони України – вам допоможуть з пошуком житла, отриманням грошової допомоги від держави та міжнародних партнерів, вирішать інші побутові проблеми. Автобуси чекають”, – додав голова Луганської ОВУ

Голова Луганської ОВ Сергій Гайдай закликав мешканців області терміново евакуюватися, щоб не стати дешевою робочою силою чи мобілізованими в окупаційні війська. А тих, хто не погоджується, росіяни вбивають на місці.

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