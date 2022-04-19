У Харкові окупанти знищили гуманітарну кухню відомого шеф-кухара: є постраждалі

У Харкові російські військові ракетою знищили благодійну кухню, пов’язану з іменем відомого шеф-кухара Хосе Андресом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

За словами генерального директора некомерційної кухні Нейта Мука, під час вибуху постраждали четверо співробітників.

Російські окупанти влучили в приміщення кухні ракетами.

Гендиректор проекту додав, постраждалі співробітники почуваються добре. Зараз команда ресторану переміщує всі харчові продукти та непошкоджене обладнання в інше місце.

Нагадаємо, 18 квітня у Харкові під обстрілами загинули люди. За даними слідства, 18 квітня 2022 року близько 11:50 російські окупанти обстріляли Основ’янський район міста Харкова. Снаряди впали на території дитячих майданчиків біля житлових будинків.

Раніше окупанти у Харкові рашисти обстріляли дитячий майданчик. Внаслідок обстрілу загинули чоловік та жінка. Також снаряди пошкодили низку житлових будинків.

Агентство Телевидения Новости