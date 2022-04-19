Обережно: шахраї-псевдоволонтери

Останнім часом почастішали випадки, коли телефонують невідомі люди та представляються волонтерами, які допомагають диспетчерським службам 1562 і 1535. Про це повідомляє Харківська міська служба 1562.

Ці, нібито волонтери, пропонують анкети для отримання допомоги від ООН (ЮНІСЕФ, президента та ін.), і просять, щоб їм надали персональні дані: паспортні дані, ПІБ, ІПН.

Нагадуємо: диспетчерські служби 1562 ті 1535 тільки приймають заявки, вони не здійснюють вихідних дзвінків, ніяких анкет не роздають.

Будьте пильними, не повідомляйте жодних персональних даних.

У випадках, коли вам зателефонували такі «волонтери», запишіть номер телефону, з якого вам зателефонували і надайте його співробітникам поліції (102).

Для довідки

Інформацію щодо допомоги від УВКБ ООН можна отримати за телефоном гарячої лінії: 0-800-307-711.

Допомога для сімей з дітьми від ЮНІСЕФ «Спільно» https://unicef.org/ukraine/spilno-cash-transfers

Гаряча лінія: 0 800 600 017 (безоплатно, працює щодня з 8:00 до 22:00).

Агентство Телевидения Новости