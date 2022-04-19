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Харківські комунальники відремонтували п’яту частину пошкоджених дахів

Харківські комунальники відремонтували п’яту частину пошкоджених дахів

Комунальні підприємства провели відновлювальні ремонтні роботи на 124 покрівлях у будинках та 1 216 вікнах у під’їздах.

Як повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства міськради Харкова, найбільше зруйновано житловий фонд Індустріального, Київського, Московського та Шевченківського районів.

Всього з початку війни в результаті обстрілів покрівлі було пошкоджено в 609 багатоквартирних будинках, а в 1837 під’їздах – 5931 вікно.

Агентство Телевидения Новости

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