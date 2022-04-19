Намагались отруїти пенсіонера метиловим спиртом заради квартири –судитимуть двох чоловіків

У червні 2021 року між 64-річним харків’янином і 26-річною дівчиною укладено спадковий договір, відповідно до якого дівчина повинна доглядати за пенсіонером, та у разі смерті чоловіка набуває право власності на його квартиру.

Встановлено, що рідний брат доглядальниці вирішив вбити пенсіонера з метою отримання вказаної нерухомості. Задля цього він запропонував своєму знайомому вбити 64-річного харків’янина, повідомили в прокуратурі Харківської області.

Чоловіки упродовж тривалого часу розроблювали план вбивства, який передбачав настання смерті потерпілого під виглядом природної смерті. Для цього зловмисники замовили через мережу метиловий спирт, та вирішили отруїти потерпілого під час спільного застілля.

Реалізуючи свої наміри, рідний брат доглядальниці та його спільник прийшли до 64-річного харків’янина, проте були затримані правоохоронцями біля входу в квартиру потерпілого в порядку ст. 208 КПК України.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до Октябрського районного суду м. Полтави обвинувальний акт стосовно двох чоловіків за фактом закінченого замаху на вбивство, вчиненого з корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 15 п. 6 п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічного позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости