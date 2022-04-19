Поліцейські «на гарячому» затримали мародера – зловмисник виносив з квартири здобич

У Харкові в одному з будинків на вулиці Чернишевській поліцейські управління стратегічних розслідувань в Харківській області затримали підозрюваного у скоєнні крадіжки: чоловік вже приготував комп’ютерну техніку на виніс та продовжував копирсатися у речах власників оселі.

Як повідомили в ГУНП Харківської області, затриманим виявився 32-річний раніше засуджений за майнові злочини харків’янин.

Наразі підозрюваного затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Слідчі обласної поліції повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

Процесуальне керівництво здійснює Київська окружна прокуратура міста Харкова.

Агентство Телевидения Новости