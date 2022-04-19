Україна вже звільнила 919 населених пунктів, ще приблизно 2000 – досі під окупацією

Україна вже звільнила 919 населених пунктів, які були під російською окупацією. Ще приблизно 2 тисячі міст та селищ залишаються під контролем російських військ

Про це на брифінгу 19 квітня розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, пише hromadske.ua.

За його словами, у Сумській, Чернігівській, Київській, Миколаївській, Харківській, Житомирській та Запорізькій областях розташовано понад 11 тисяч населених пунктів. З них три тисячі були окуповані або ще залишаються під окупацією.

29% звільнених населених пунктів уже активізували роботу органів місцевого самоврядування. У 192 населених пунктах також почали працювати гуманітарні штаби, а у 70 пунктах уже розмінували території.

Тимошенко розповів, що електроенергію відновили у всіх, крім чотирьох, населених пунктах Сумської області. Водопостачання є у приблизно 1500 населених пунктах. У Чернігівській області електропостачання відновлено на 97%. «Вода є майже у всьому регіоні, крім Чернігова, де зруйновано 3 із 5 водопровідних помпових станцій», – сказав Тимошенко.

Агентство Телевидения Новости