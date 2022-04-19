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На Харківщині кілька правоохоронців добровільно обійняли посади в окупаційних структурах та закликають колег до держзради, – ДБР

На Харківщині кілька правоохоронців добровільно обійняли посади в окупаційних структурах та закликають колег до держзради, – ДБР

У провадженні Державного бюро розслідувань перебуває понад 240 кримінальних справ за підозрою у державній зраді та колабораційній діяльності працівників правоохоронних органів та представників органів місцевої влади, повідомляє «Інтерфакс-Україна» із посиланням на радника з комунікацій ДБР.

«Станом на 18 квітня вже зареєстровано понад 240 кримінальних проваджень про державну зраду та колабораціонізм», – повідомила у відеозверненні у фейсбуці у понеділок радник з комунікацій ДБР Тетяна Сап’ян.

Зокрема, за її словами, співробітники ДБР у Полтаві розпочали досудове розслідування за фактами колабораційної діяльності декількох представників правоохоронних органів у Харківській області, які добровільно обійняли посади в окупаційних структурах та закликають своїх колег до держзради.

Агентство Телевидения Новости

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