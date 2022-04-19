Статус ВПО тепер можна отримати в “Дії” – міністр

У застосунку “Дія” запустили комплексну послугу для внутрішньо переміщених осіб: оформити статус ВПО та отримати виплату від держави. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Запустили комплексну послугу для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Люди, які змушені були покинути свій дім і переїхали в межах України через повномасштабне вторгнення рф, можуть оформити статус ВПО у “Дії” та отримати виплату від держави — для себе і своїх дітей.

Ви можете отримувати щомісяця 2 000 грн на себе та 3 000 грн на кожну вашу дитину. Гроші можна отримати на картку єПідтримка та витратити на будь-що (або ж зняти готівку)”, повідомив міністр

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