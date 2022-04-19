Окупована Борова: гуляйтер з Новосибірську та неможливість отримати медикаменти

Станом на 19 квітня територія Борівської громади повністю окупована російськими військовими. Мобільного зв’язку та інтернету немає, що значно ускладнює отримання інформації з окупованих територій. Відсутня інформація, які населені пункти залишаються без електрики і газопостачання, повідомляєтьс на офіцйній сторінці громади.

Даних щодо поранених і загиблих мирних жителів також немає. На території громади спостерігається велика кількість військової техніки та живої сили ворожої армії. Російські військові заселяються у покинуті будинки та квартири борівчан. Є свідчення, що у Боровій окупанти призначили свого коменданта.

За попередніми даними, це російський військовий Раздорожний Сергій Васильович. Googl ідентифікує цю особу як керівника військової комендатури Новосибірського гарнізону РФ.

Окупаційна влада повідомляє людям, що Борівщина має стати частиною так званої «ЛНР», а також обіцяє відновити зв’язок і транспортне сполучення з Куп’янськом. Натомість, у Куп’янську, який окупований з перших днів війни, зв’язок також відсутній. На території Борівської громади встановлені ворожі блок-пости, повністю контролюється пересування місцевих жителів. В’їзд на територію громади і виїзд за її межі наразі неможливий.

Вчора була спроба доставити у Борівську центральну лікарню медикаменти, зокрема анестезію, з боку Куп’янська. На жаль, окупанти не пропустили вантаж і розвернули машину у зворотному напрямку. Схожа ситуація і з гуманітарною допомогою. Рашисти не пропускають гуманітарні конвої на окуповані території, натомість або забирають їх собі і користуються самі, або роздають людям під виглядом російської гуманітарки.На усій території громади люди вже тривалий час залишаються без пенсій, соціальних виплат і можливості отримати вже нараховані готівкові кошти. Через окупацію громади наразі неможлива виплата заробітної плати навіть тим працівникам бюджетних установ, які виїхали на територію, підконтрольну українській владі.У Боровій, Богуславському, Підвисочанському, Гороховатському і Підлиманському старостинських округах, за наявною інформацією, обстановка спокійна.

Про Першотравневий і Чернещинський старостинський округи інформацію за останню добу отримати не вдалося. На інших територіях періодично чутно обстріли та звуки близьких боїв, повідомляється про випадки мародерства та жорстокого ставлення до місцевого населення з боку російських військових. Найбільш напруженою у воєнному плані залишається обстановка в Пісках-Радьківських та Ізюмському старостинському окрузі.

Агентство Телевидения Новости