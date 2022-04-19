На Харківщині окупанти пошкодили вже 250 об’єктів енергетики

Через атаки окупанта у Харківській області постраждала мережа кабельних та повітряних ліній усіх типів напруги загальною протяжністю понад 5 тисяч км.

Про це повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу ХОВА.

«Загалом зафіксовано 249 пошкоджень об’єктів енергетики. Майже всі ці об’єкти постраждали багато разів і пройшли по декілька циклів «пошкодження-відновлення», – зазначив в Департаменті.

У Харкові та області за період повномасштабного вторгнення рф відновили безліч неодноразово пошкоджених ділянок електромережі, що охоплює близько 4 тисяч км. Також виконано понад 200 ремонтів на об’єктах електроенергетики (підстанції, розподільчі пункти тощо).

У Департаменті звертають увагу, що ця картина не є повною, оскільки немає всієї інформації про ситуацію на тимчасово окупованих територіях.

Агентство Телевидения Новости