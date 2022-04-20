Через обстріли згоріли гаражі на Салтівці та адмінбудівля

За добу з 19 по 20 квітня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 34 оперативні виїзди, з яких: на ліквідацію пожеж — 16, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 11, пожеж не пов’язаних обстрілами — 5; також 4 рази на розбирання завалів та 10 — на допомогу населенню, 4 — інші виїзди.

Підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 11 виїздів на гасіння пожеж спричинених ворожими обстрілами. Горіли приватні будинки, господарчі будівлі, понад 30 гаражів, квартира у багатоповерхівці та адміністративна будівля у Київському (6 пожеж), Московському (4) та Харківському (1) районах.

Серед найбільших за площами пожеж — загоряння гаражного кооперативу у Московському районі, де горіли 10 гаражів на площі біля 300 кв.м., а також пожежа у двоповерховій адмінбудівлі в Київському районі на площі 2000 кв.м. Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби знешкоджено понад 36 боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.Ми вистоїмо. Віримо, що вкотре відвоюємо своє право! Все буде Україна!#stoprussian

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