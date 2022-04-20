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Сьогодні з Маріуполя спробують провести евакуацію. Верещук

Сьогодні з Маріуполя спробують провести евакуацію. Верещук

З огляду на катастрофічну гуманітарну ситуацію в Маріуполі, саме на цьому напрямку ми сфокусуємо наші зусилля сьогодні, заявила міністерка реінтергації Ірина Верещук, – Нам вдалося попередньо домовитись про гуманітарний коридор для жінок, дітей та людей похилого віку. Збір у Маріуполі сьогодні, 20 квітня, з 14:00 на розі вулиць Таганрозька та 130-ї Таганрозької дивізії. Колона рухатиметься за маршрутом: Маріуполь-Мангуш-Бердянськ-Токмак-Оріхів-Запоріжжя.

Зважаючи на дуже складну безпекову ситуацію, під час дії коридору можуть відбуватися зміни. Отже, прошу стежити за відповідними офіційними повідомленнями

При цьому мер мер Маріуполя Вадим Бойченко про евакуацію громадян з міста говорить з обережністю

«Нужно ще працювати, щоб коридор проходив – то, що ми сьогодні чуємо про 90 автобусів і 6 тисяч громадян, які зможуть доїхати до Запоріжжя, – це попередньо.

У місті зараз залишилося більше 100 тисяч. люди, які ждуть евакуацію. Де-то в часі стане ясно, буде маршрут і поєдуть автобуси заповненими, а не пустими».

Агентство Телевидения Новости

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