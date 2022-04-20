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В екопарку знайдені тіла співпрацівників, які зникли ще в березні .

В екопарку знайдені тіла співпрацівників, які зникли ще в березні .

Про це повідомляє офіційний сайт екопарку:

Ми отримали підтвердження того, що двоє наших співробітників, які пропали на початку березня, погибли. Коли почалася війна, вони залишилися в Екопарку і допомогли годувати тварин. Приехав в Екопарк 7 березня, ми їх там не найшли. Ми їх довго шукали, підключали правоохоронців, до останнього надіялись, що не трапилося непоправимого і вони змогли вижити. Но вчора ми отримали підтвердження про том, що їх тіла знайдені. Наших ребят розстріляли враги, а тіла забаррикадували в підсобному поміщенні.Світлая память цим прекрасним мужественним людям, щирі захворювання їх родним і близьким. Ми вірим в то, що нелюди, совершивши це, обов’язково будуть покарані!

Агентство Телевидения Новости

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