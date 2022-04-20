В Україні 9 травня перестане бути святом

До Верховної Ради України внесений законопроєкт, який пропонує відмовитися від державного свята в День перемоги 9 травня, а натомість щорічно відзначати 8 травня День пам’яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Авторами документу є понад 30 народних депутатів із різних фракцій. Законопроєкт був внесений до парламенту 18 квітня, 19 квітня – переданий на розгляд комітету, свідчать дані на сайті Верховної Ради.

«Ухвалення проєкту закону сприятиме остаточному звільненню України від російської парадигми відзначення Дня перемоги, дозволить відзначати спільно з народами Європи 8 травня День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, а 9 травня – День Європи», – йдеться в пояснювальній записці.

8 травня можу бути вихідним, а 9 травня – звичайним робочим днем.

Наразі в Україні 9 травня відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 8 травня – День пам’яті та примирення.

В рф 9 травня вже декіька років поспіль 9 травня переростає у победобесіє, фактично він став симвлом нового російського фашізму, й саме до 9 травня кремль вимагає від своїх військ домогтися перемог хоча б на Донбасі. Зокрема, сьогодні з’явилась інформація, що 9 травня у Маріуполі рашісти планують провести акцію “бесмертний полк”

Агентство Телевидения Новости