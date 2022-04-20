Рятувальники ДСНС Харківщини відпрацювали 40 об’єктів: врятовано 59 людей
Наразі по Харкову рятувальники завершили роботу вже на 40 об’єктах, було врятовано 59 осіб. Під час розбору завалів вилучено 112 тіл загиблих громадян. Про це на брифінгу в «Укрінформі» повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук.
Зусилля ДСНС спрямовані також на розбирання завалів у населених пунктах Київської, Сумської і Чернігівської областей.
Зокрема, рятувальники завершили розбирання завалів на 7 об’єктах у Бородянці Київської області, деблокувавши тіла 41 загиблого. Активно проводяться роботи з розбирання зруйнованих багатоповерхових будинків у Гостомелі, де українським рятувальникам допомагають 11 іноземних колег.
Рятувальники також розбирають завали багатоповерхових житлових будинків у Сумській та Чернігівській області.