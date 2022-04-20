Окупанти перекинули під Куп’янськ додаткове озброєння та військову техніку

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 20 квітня. 56 доба війни.

Зберігається імовірність ракетних ударів підрозділами повітряно-космічних сил збройних сил російської федерації по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території нашої Держави з використанням аеродромної мережі та повітряного простору республіки білорусь.

На Слобожанському напрямку окупанти посилюють угруповання армійської авіації поблизу Державного кордону України. На території Бєлгородської області завершено обладнання вертолітних злітно-посадкових майданчиків, де зосереджено понад 90 ударних і багатоцільових вертольотів.

Ворог продовжує часткове блокування Харкова, намагається здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури.

Противник здійснив перегрупування військ на Ізюмському напрямку. В районі населеного пункту Дібровне противник проводив наступальні дії, має частковий успіх. В районі населеного пункту Стара Гнилиця наступ успіху не мав, в результаті вогневого ураження ворог зазнав втрат та відійшов.

Крім того, не мала успіху спроба взяття під контроль населеного пункту Довгеньке. Противник з втратами відступив. Як особливість, відзначено дії ворога на зазначеному напрямку у військовій формі українського зразка.

Підрозділи окупантів продовжують поповнювати запаси матеріально-технічних засобів з території російської федерації.

Триває перекидання додаткових підрозділів окупантів. Так, на залізничній станції «Куп’янськ-Сортувальний» зафіксовано розвантаження ешелону з озброєнням та військовою технікою та переміщення артилерійських підрозділів.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник здійснює розвідку маршрутів висування та підготовку до подальших наступальних дій у напрямку населеного пункту Лиман та виходу на Слов’янськ з північного сходу.

Ворог продовжує нарощувати угруповання військ на зазначеному напрямку. З території російської федерації переміщено підрозділи зі складу 90-ї танкової дивізії, 41-ї загальновійськової армії та 232-ї реактивної артилерійської бригади Центрального військового округу.

Батальйонна тактична група зі складу 150-ї мотострілецької дивізії втратила боєздатність та виведена в район відновлення.

Ворог намагався закріпитись в західній і північно-західній частинах Рубіжного. Зазнав невдачі. Здійснював штурмові дії в напрямку Новотошківське, успіху не мав.

Російські окупанти проводять штурмові дії в районі населеного пункту Попасна.

Тривають авіаційні удари по інфраструктурі міста Маріуполя, ворог здійснює штурмові дії в районі морського порту та заводу «Азовсталь».

На Запорізькому напрямку, за підтримки вогню артилерії, противник відновив наступ на напрямку населеного пункту Темирівка.

Агентство Телевидения Новости