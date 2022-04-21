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У Харкові за добу – п’ятеро поранених, людей просять залишатися в укриттях

У Харкові за добу – п’ятеро поранених, людей просять залишатися в укриттях

За минулу добу на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали 5 людей, повідомили в Харківській ОВА.

20 квітня поранення зафіксовано у 3 харків’ян і 2 жителів Чугуївського району. Загиблих немає.

Харківська обласна військова адміністрація просить мешканців Харкова без крайньої необхідності не перебувати на вулицях.

У Департаменті цивільного захисту ХОВА просять громадян не створювати черги, це може бути небезпечно.

“Цієї доби російські окупаційні війська знову обстрілювали райони Харкова з реактивних систем залпового вогню, було близько 15 обстрілів. Вогонь артилерії влучав у районах Салтівки, ХТЗ, Олексіївки. По області – в Дергачах, Золочівському напрямку, Чуївському районі.

Зменшення інтенсивності вогню – це хибне уявлення. Спрогнозувати дії окупантів дуже складно. Тому просимо жителів без крайньої необхідності не покидати місць укриттів”, наголосив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости

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