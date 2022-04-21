Адреси пунктів видачі гуманітарної допомоги на 21 квітня

Оновлено адреси пунктів видачі гуманітарної допомоги в Харкові.

У Департаменті цивільного захисту ХОВА просять громадян не створювати черги – це може бути небезпечно.

Нагадуємо, гуманітарна допомога у відділеннях «Укрпошти» і «Нової пошти» надається безкоштовно.

«Нова пошта» 8:00–13:00

№119, просп. Перемоги, 70№137, вул. Ахсарова, 21№51, вул. Бакуліна, 14№34, вул. Різдвяна, 14№11, просп. Гагаріна, 41/2№99, просп. Гагаріна, 176№85, просп. Московський, 232А№44, просп. Льва Ландау, 46№138, проїзд Стадіонний, 13№117, просп. Індустріальний, 24/31№113, вул. Луї Пастера, 318№65, просп. Героїв Сталінграда, 169/24

«Укрпошта» 9:00–15:00

№40, вул. Беркоса, 26№98, вул. Холодногірська, 7№177, просп. Слави, 5№64, вул. Болбочана, 3№93, вул. Болбочана, 46№157, вул. Академіка Богомольця, 5А№39, вул. Доватора, 17

Актуальні адреси на 21 квітня дивіться на картах.

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