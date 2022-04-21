Двох харків’ян затримали за крадіжку пів мільйона гривень з супермакету

Зловмисники розбили скло вітрини магазина на проспекті Петра Григоренка та викрали 500 тисяч гривень, а також сигарети на суму понад 75 тисяч гривень, повідомляє ГУНП Харківської області.

В ході проведення слідчо-оперативних заходів поліцейські відділу поліції № 2 ХРУП 1 ГУНП в Харківській області встановили особи правопорушників. Ними виявились 19 і 24-річні мешканці Харкова.

Наразі чоловікам повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости