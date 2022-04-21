Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:37
Просмотров: 79

На Ізюмщині окупанти пошкодили газопровід: 15 населених пунктів – без газу

На Ізюмщині окупанти пошкодили газопровід: 15 населених пунктів – без газу

Під час ворожих обстрілів пошкоджено один із магістральних газопроводів на Ізюмщині, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Без газопостачання внаслідок військових дій залишилось близько 6 тисяч споживачів. Це мешканці 15 населених пунктів Ізюмського району.

«Ми будемо інформувати про порядок і терміни усунення аварії. На жаль, зараз ремонтна бригада не може виїхати на місце події, оскільки в районі тривають обстріли», – сказав Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 