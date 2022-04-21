На Ізюмщині окупанти пошкодили газопровід: 15 населених пунктів – без газу

Під час ворожих обстрілів пошкоджено один із магістральних газопроводів на Ізюмщині, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Без газопостачання внаслідок військових дій залишилось близько 6 тисяч споживачів. Це мешканці 15 населених пунктів Ізюмського району.

«Ми будемо інформувати про порядок і терміни усунення аварії. На жаль, зараз ремонтна бригада не може виїхати на місце події, оскільки в районі тривають обстріли», – сказав Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости