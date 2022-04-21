На Харківщині окупанти ізолюють захоплені населені пункти та розстрілюють волонтерів

Росіяни повністю ізолюють від України окуповані населені пункти, забороняють евакуацію та не допускають волонтерів. Зокрема, на сьогодні заблоковано всі окуповані населені пункти Великобурлуцького району, Харківської області. Виїзд можливий виключно на територію РФ.

Діє абсолютна заборона на доставлення гуманітарних вантажів з контрольованої Україною території. Місцевих жителів попереджено про те, що волонтери, які намагаються доставити допомогу – розстрілюються. Нещодавно стало відомо про розстріл волонтерів, які їхали з СМТ Шевченкове.

Станом на 20 квітня в районі відсутній мобільний зв’язок. Багато населених пунктів залишились без електропостачання. Не працюють банкомати, а продукти продаються за значно завищеними цінами. Відсутня медична допомога та постачання ліків. Дороги, в тому числі ґрунтові – мінуються.

Агентство Телевидения Новости