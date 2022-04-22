Через обстріли на Салтівці вщент вигорила 5-поверхівка та горіли склади

За добу з 21 по 22 квітня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 35 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж – 24, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами – 13, пожеж у екосистемах, приватному секторі та на об’єктах, що сталися з інших причин, не пов’язаних обстрілами — 11; також 4 рази на розбирання завалів та 7 — на допомогу населенню. Підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 13 виїздів на гасіння пожеж спричинених ворожими обстрілами.

Так, рятувальники виїздили на гасіння пожеж багатоповерхових та приватних будинків, гаражів та автомобілів, а також складських та виробничих будівель. Пожежі сталися: у Київському (4) та Московському (6) районах міста Харкова, а також Богодухівському (2) та Ізюмському (1) районах області.

21 квітня сталася пожежа в житловій 5-поверхівці, що у Московському районі Харкова. Горіло відразу 9 квартир з першого по четвертий поверхи. Площа пожежі склала близько 650 кв.м. На місці події працювало 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 30 чоловік особового складу ДСНС. За три години пожежу вдалось приборкати.

Також рятувальники ліквідовували пожежі у складській будівлі на площі близько 1000 кв.м. та у виробничій будівлі на площі 300 кв.м. Події сталися увечері в Київському районі міста Харкова. У гасінні цих пожеж було задіяно 12 одиниць техніки та 60 чоловік особового складу ДСНС. Також протягом доби проводились аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів у зруйнованих будівлях Московського, Індустріального та Київського районів міста Харкова.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 71 виїзд на знешкодження боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.Ми вистоїмо. Віримо, що вкотре відвоюємо своє право! Все буде Україна!

Агентство Телевидения Новости