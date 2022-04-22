З харківського дельфінарію до Одеси евакуюють морських тварин

Про це повыдомляють на офіційна сторінка дельфінарію:

Ми вже знайшли та частково оплатили транспорт зі спеціальними евакуаційними мобільними транспортувальними басейнами. Машини вже виїхали з Одеси та на днях прибудуть до Харкова. Після чого, більшість дельфінів, морські котики та леви поїдуть до дельфінарія ОдесиНаш головний пріоритет — безпека наших тварин, як тільки погодні умови стали благосприятливими для евакуації, наша команда почала підготовку. З дельфінами поїдуть професійні тренери та ветеренари, які будуть поруч з ними. Спільними зусиллями ми евакуюємо тварин з міста-героя Харкова, який кожен день потерпає від обстрілів та життя тварин постійно знаходиться під загрозою. Дякуємо нашим героям, які не залишають тварин. Дякуємо сміливим водіям, йдеться у повідомленні.

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