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Харків за добу зазнав 50 обстрілів
Протягом дня російські окупаційні війська проводили артилерійські обстріли як по самому Харкову, так і в межах області. Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов
Сили оборони зафіксували близько 50 обстрілів із артилерії та РСЗВ.
▪️На жаль, у Харкові та районі 2 людини поранені. Внаслідок влучання снаряду в атомобіль – 2 цивільних загинули на місці.
Наші Збройні Сили України тримають позиції. Активні бої ведуться в Ізюмському напрямку. Сьогодні Протиповітряна оборона ЗСУ знищила два ворожі літаки: Су-34 та Су-35. А також збили безпілотний літальний апарат.
Наразі обстріли в області знову розпочалися. Зафіксовано велику пожежу. Деталі – згодом