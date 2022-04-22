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Харків за добу зазнав 50 обстрілів

Харків за добу зазнав 50 обстрілів

Протягом дня російські окупаційні війська проводили артилерійські обстріли як по самому Харкову, так і в межах області. Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов

Сили оборони зафіксували близько 50 обстрілів із артилерії та РСЗВ.

▪️На жаль, у Харкові та районі 2 людини поранені. Внаслідок влучання снаряду в атомобіль – 2 цивільних загинули на місці.

Наші Збройні Сили України тримають позиції. Активні бої ведуться в Ізюмському напрямку. Сьогодні Протиповітряна оборона ЗСУ знищила два ворожі літаки: Су-34 та Су-35. А також збили безпілотний літальний апарат.

Наразі обстріли в області знову розпочалися. Зафіксовано велику пожежу. Деталі – згодом

Агентство Телевидения Новости

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