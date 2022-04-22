У Харкові евакуюють мешканців найбільш небезечних районів

Евакуація в більш безпечних місцях Харкова проводиться тільки для жителей Північної Салтівки, Пятихаток і мікрорайону «Горизонт». Напередодні харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 21 квітня, з евакуапроханням про евакуацію вернувся до жителів Північної Салтівки, Пятихаток та інших районів, які знаходяться під постійними обстрілами оккупантів.

«Так, це нелегко, але ми готові вас евакуювати. Дуже прошу, примите рішення зберегти свою життя. Ми вас вивезем і поселим у нормальних умовах», – звернувся він до харьковчан.

Мешканців цих трьох районів евакуюють у більш безпечні райони Харкова.

За дорученням міського голови будуть організовані автобуси для евакуації харківчан в більш безпечні місця міста, де їх забезпечують всім необхідним. З метою безпеки часу та місця відправки автобусів жителям повідомляється додатково.

Заявки на евакуацію можна залишити в особистих повідомленнях на сторінці FB мыськради. або чекати на додатковы повідомлення

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