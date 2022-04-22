В Козачій Лопані посаду голови обійняв колаборант

Правоохоронці Харківщини продовжують роботу з притягнення до відповідальності зрадників та колаборантів.

Сьогодні обласна прокуратура повідомила про підозру так званому «голові адміністрації смт Козача Лопань» Віталію Ганчеву.

Ганчев після окупації Козачої Лопані добровільно посів посаду голови окупаційної адміністрації, налагодив забезпечення окупаційних військ спецтехнікою для будівництва блокпостів, здав окупантам місцевих волонтерів, активістів та ветеранів АТО/ООС, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Крім того, зрадник проводив в селищі агітаційну роботу в інтересах окупантів, а в інтерв’ю російським ЗМІ заявляв про сприяння проведенню так званого «референдуму».

Такі дії Ганчева – це державна зрада в умовах воєнного стану та колабораційна діяльність, що тягне за собою пожиттєве ув’язнення.

Агентство Телевидения Новости