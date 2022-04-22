У Запорізькій області впав літак: щонайменше одна людина загинула

У Запорізькій області зранку 22 квітня впав літак АН-26, який виконував технічний рейс. Відомо про одного загиблого та двох поранених.

Про це повідомляє Запорізька ОВА, пише hromadske.ua.

Літак впав о 9:00 в районі селища Михайлівка в Запорізькій області. За попередньою інформацією, він належав Україні. Наразі відомо про одного загиблого та двох поранених, повідомляє Запорізька ОВА.

Кількість екіпажу та причини падіння з’ясовуються. За попередньою та непідтвердженою інформацією, літак зачепив електроопору, внаслідок чого загорівся двигун. На місці працює ДСНС та інші органи.

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