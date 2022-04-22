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Харківська поліція затримала двох мародерів

Харківська поліція затримала двох мародерів

Під час відпрацювання території Немишлянського району Харкова поліцейські управління превентивної діяльності ГУНП Харківської області зупинили чоловіка та жінку, які несли по вулиці оргтехніку та інше майно.

Під час спілкування з поліцейськими з’ясувалося, що затримані викрали речі з торговельного кіоску. Зловмисників поліцейські доставили до територіального підрозділу поліції.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Слідчі дії тривають.

Агентство Телевидения Новости

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