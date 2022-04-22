Обстріл Коротича: загиблі та поранені

У селищі Коротич, Харківського району, через ворожі обстріли російських окупантів виникла пожежа на одному з підприємств, повідомляє ОВА.

Причиною пожежі стало вороже артилерійське обстріл території підприємства. В результаті загорілися чотири вантажні автомобілі, а також одна з будівель. Загальна площа пожежі склала близько 500 квадратних метрів. Рятувальники місцевої пожежно-рятувальної частини ліквідували пожежу.

Але одна людина загинула.

Також під час обстрілу поранення різного ступеня отримали п’ятеро людей. За інформацією директора Центру екстреної медичної допомоги Віктора Забашти, всіх постраждалих було доставлено до лікарні. Їм надано необхідну допомогу, небезпеки для життя госпіталізованих немає.

За даними Східного регіонального управління Держприкордонслужби України, захисники України на Харківщині знищили 3 одиниці систем залпового вогню та ППО окупантів.

Харківські рятувальники ДСНС ліквідували пожежу.

Агентство Телевидения Новости