19 постраждалих, 2 загиблих: наслідки обстрілів на Харківщині
22 квітня російські окупанти знову обстрілювали цивільну інфраструктуру Харкова та області.
По Харкову постраждали житлові райони, зокрема Салтівка, Олексіївка, Жуки, П’ятихатки, ХТЗ, повідомляє Харківська ОВА.
У Коротичах внаслідок обстрілу окупантів виникла пожежа на одному з складських приміщень, 6 людей постраждали, 1 загиблий.
Тривали обстріли у Чугуївському районі, Барвінковому, що на Ізюмщині. Всього по області за добу окупанти нанесли 56 ударів із артилерії, РСЗВ та мінометів.
Унаслідок обстрілів російськими окупантами по області постраждали 19 мирних жителів, з них 7 – у Харкові. 2 людей загинули.
Вкотре закликаємо усіх мешканців області бути уважними і обережними, не нехтувати сигналами тривоги та без нагальної необхідності не перебувати на вулицях.