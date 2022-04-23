Через обстріли на Салтівці знова горіла богатоповерхівка. ДСНС

За добу з 22 по 23 квітня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу. Загалом за добу рятувальники здійснили 31 оперативний виїзд, з яких: на ліквідацію пожеж – 26, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами – 23, пожеж у екосистемах, приватному секторі та на об’єктах, що сталися з інших причин, не пов’язаних обстрілами — 3; також 1 раз на розбирання завалів та 4 — на допомогу населенню.

Підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 23 виїзди на гасіння пожеж спричинених ворожими обстрілами. Так, рятувальники виїздили на гасіння пожеж багатоповерхових та приватних будинків, гаражів та автомобілів, а також складських та виробничих будівель.

Пожежі сталися: у Київському (7), Індустріальному (3) та Московському (4) районах міста Харкова, а також Харківському (4), Чугуївському (2) та Ізюмському (3) районах області. Рятувальники ліквідовували пожежу у складському приміщенні будівлі та 4 вантажних автомобіля на площі близько 500 кв.м. Подія сталася в Харківському районі області. У гасінні було задіяно 13 одиниць техніки та 80 чоловік особового складу ДСНС. На місці пожежі 1 чоловік загинув та 6 постраждали.

Ввечері у Київському районі Харкова сталася пожежа в житловій 12-поверхівці. Горіло відразу 2 квартири на одинадцятому поверсі. Площа пожежі склала 50 кв.м. На місці події працювало 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу ДСНС. За півтори години пожежу вдалось приборкати.

Також протягом доби проводились аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів у зруйнованих будівлях Московському районі міста Харкова.Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 34 виїзди на знешкодження боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости