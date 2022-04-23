ВСУ звільнили Безруки та Слатіне

ЗСУ звільнили від російських окупантів селища Безруки, Слатіне, Прудянка Дергачівського громади та закріпилися на позиціях, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов

«Маємо хороші новини з передової. Наші ЗСУ здійснили успішний контрнаступ, вчора зранку розпочали наступальні операції на ворога. Протягом дня тривалі запеклі бої. Наші підрозділи вибили російські війська з населених пунктів: Безруки, Слатине, Прудянка Дергачівського району та закріпилися на позиціях!» — повідомленні голови Харківської ОВА.

Агентство Телевидения Новости