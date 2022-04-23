Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:58
Просмотров: 141

ВСУ звільнили Безруки та Слатіне

ВСУ звільнили Безруки та Слатіне

ЗСУ звільнили від російських окупантів селища Безруки, Слатіне, Прудянка Дергачівського громади та закріпилися на позиціях, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов

«Маємо хороші новини з передової. Наші ЗСУ здійснили успішний контрнаступ, вчора зранку розпочали наступальні операції на ворога. Протягом дня тривалі запеклі бої. Наші підрозділи вибили російські війська з населених пунктів: Безруки, Слатине, Прудянка Дергачівського району та закріпилися на позиціях!» — повідомленні голови Харківської ОВА.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 