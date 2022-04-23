Нічних богослужінь на Пасху не буде, комендантську годину змінено

Російські окупанти продовжують обстрілювати цівільну інфраструктуру Харкова та області. За добу окупанти нанесли 56 ударів, як наслідок – 19 поранених, 2 людей загинули, – розповів голова ХОВА Олег Синєгубов

По області Ізюмський напрямок залишається стратегічною точкою. Українські захисники продовжують тримати оборонні рубежі.

Маємо хороші новини з передової. Наші ЗСУ здійснили успішний контрнаступ, вчора зранку розпочали наступальні операції на ворога. Протягом дня тривалі запеклі бої. Наші підрозділи вибили російські війська з населених пунктів: Безруки, Слатіно, Прудянка Дергачівського району та закріпилися на позиціях!

Попереду Великодня неділя. В окупантів немає релігійних свят, будь-яких принципів і моралі.

❇️ На сьогодні змінюється час комендантської години – із 19.00 до 5.00 години ранку.

Ми зустрічалися із представниками церков, спільно вирішили, що нічних богослужінь не буде!

Ми не можемо допустити скупчення людей, безпека – перш за все, наголосив Синєгубов.

Віримо в Збройні Сили! Україна переможе!

Агентство Телевидения Новости