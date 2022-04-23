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Нічних богослужінь на Пасху не буде, комендантську годину змінено

Нічних богослужінь на Пасху не буде, комендантську годину змінено

Російські окупанти продовжують обстрілювати цівільну інфраструктуру Харкова та області. За добу окупанти нанесли 56 ударів, як наслідок – 19 поранених, 2 людей загинули, – розповів голова ХОВА Олег Синєгубов

По області Ізюмський напрямок залишається стратегічною точкою. Українські захисники продовжують тримати оборонні рубежі.

Маємо хороші новини з передової. Наші ЗСУ здійснили успішний контрнаступ, вчора зранку розпочали наступальні операції на ворога. Протягом дня тривалі запеклі бої. Наші підрозділи вибили російські війська з населених пунктів: Безруки, Слатіно, Прудянка Дергачівського району та закріпилися на позиціях!

Попереду Великодня неділя. В окупантів немає релігійних свят, будь-яких принципів і моралі.

❇️ На сьогодні змінюється час комендантської години – із 19.00 до 5.00 години ранку.

Ми зустрічалися із представниками церков, спільно вирішили, що нічних богослужінь не буде!

Ми не можемо допустити скупчення людей, безпека – перш за все, наголосив Синєгубов.

Віримо в Збройні Сили! Україна переможе!

Агентство Телевидения Новости

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