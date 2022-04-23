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Росія посилила наступ на Україну за останню добу, але прогресу немає, – розвідка Британії

Росія посилила наступ на Україну за останню добу, але прогресу немає, – розвідка Британії

За два місяці війни Росії так і не вдалося встановити контроль над повітряним простором в жодній з областей.

ЗСУ проводять успішні контратаки, тому за останні 24 години російські війська не добилися істотного просування.

У свіжому звіті британської розвідки зазначається, що за два місяці війни Росії так і не вдалося встановити контроль над повітряним простором в жодній з областей. Незважаючи на збільшену активність, російські війська за останні 24 години не добилися значних успіхів, оскільки українські ЗСУ здійснюють успішні контратаки

“Російські військово-повітряні і морські сили не встановили контроль в жодній з областей через ефективність української повітряної і морської оборони, що знижує їх здатність домогтися помітного прогресу”, – йдеться у звіті.

Крім того, незважаючи на заяву влади Росії про нібито взяття Маріуполя, в місті тривають запеклі бої, що ще більше уповільнює російський наступ на Донбасі.

Агентство Телевидения Новости

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