СБУ просить повідомляти про виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів
На звільнених територіях багато вибухонебезпечних предметів і замінованих російськими окупантами об’єктів.
В СБУ звернулися до громадян з проханням у разі виявлення підозрілих предметів обов’язково надсилати інформацію на чат-бот Служби безпеки @t.me/stop_russian_war_bot
Для цього необхідно:
Натиснути кнопку «Створити нове повідомлення»Обрати відповідний пункт у діалоговому вікніВиконати подальші інструкції бота
Ваша інформація буде одразу передана відповідним службам.
Також чат-бот приймає повідомлення про позиції російських військових і локації з їхньою технікою.
В СБУ нагадують: перед відправкою інформації переконайтесь, що Ви у надійному місці та не перебуваєте у полі зору окупаційних військ.