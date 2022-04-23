СБУ просить повідомляти про виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів

На звільнених територіях багато вибухонебезпечних предметів і замінованих російськими окупантами об’єктів.

В СБУ звернулися до громадян з проханням у разі виявлення підозрілих предметів обов’язково надсилати інформацію на чат-бот Служби безпеки @t.me/stop_russian_war_bot

Для цього необхідно:

Натиснути кнопку «Створити нове повідомлення»Обрати відповідний пункт у діалоговому вікніВиконати подальші інструкції бота

Ваша інформація буде одразу передана відповідним службам.

Також чат-бот приймає повідомлення про позиції російських військових і локації з їхньою технікою.

В СБУ нагадують: перед відправкою інформації переконайтесь, що Ви у надійному місці та не перебуваєте у полі зору окупаційних військ.

Агентство Телевидения Новости