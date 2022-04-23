У Харкові посилені заходи безпеки

Комендантська година у місті Харкові сьогодні, 23 квітня, розпочнеться о 19:00 та триватиме до 5:00 24 квітня.

У цей час мешканцям забороняється пересуватися містом як пішки, так і на транспорті. Водночас харків’яни мають бути готові до евакуації та у разі спрацьовування сирен терміново перейти у укриття.

Також громадян просять вживати всіх необхідних заходів щодо світломаскування у темний час доби: вимикати світло у будинках, зашторювати вікна, гасити вуличне освітлення. Це допоможе зробити житлові будинки непомітними для ворога.

Також харків’ян просять утриматися від відвідування цвинтарів на великодні свята.

Як повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства, у святкові дні не варто ходити на цвинтарі N 3, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, а також Польський меморіал, які обслуговує КП «Ритуал», та цвинтарі «Сосни », яке обслуговує СКП «Заповіт». У департаменті зазначили, що через часті обстріли цвинтарі закриті.

«Керівництво комунальних підприємств «Ритуал» та «Заповіт» звертається до харків’ян із проханням утриматися від відвідування цвинтарів. Внаслідок обстрілів у місті було зруйновано десять цвинтарів та Польський меморіал», – зазначили у Департаменті ЖКГ.

Також там повідомили, що всі цвинтарі працюють у звичайному режимі для поховання померлих, крім цвинтарів «Сосни» та №17.

Агентство Телевидения Новости