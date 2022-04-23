Благодатний вогонь зійшов у Єрусалимі у храмі Гробу Господнього

Благодатний вогонь у суботу, 23 квітня, зійшов у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі. Із храму ведеться пряма трансляція, пише УНН.

Благодатний вогонь зійшов 14:45 за київським часом. Його виніс у світ патріарх Єрусалимський Феофіл.

Вогонь підхопили 1,5 тис. вірян, яких цього року допустили до храму. Інші паломники чекають на площі перед дверима храму.

Вогонь символізує воскресіння Христа. Храм Гробу Господнього зведено на місці, де був похований Ісус Христос.

Далі вогонь повезуть до різнних країн світу, де його традиційно роздають вірянам під час нічного богослужіння. Але в Харківської області, через високий ризик диверсій та обстрілів вони скасовані, прийти до церков можна вранці. Хоча влада просить утриматись від цього.

Агентство Телевидения Новости