Окупанти примусово мобілізують медиків у Вовчанську

Окупанти розпочали примусову мобілізацію, в тому числі медиків, на захоплених територіях Херсонської, Запорізької та Харківської областей. Про це повідомляе ГУР МО України

▪️Окупанти проводять мобілізацію українських медиків, які залишаються на окупованих територіях. Зокрема, в місті Вовчанськ (Харківська область) в первинної медико-санітарної допомоги молодший медичний персонал примусово відправляють на передову для надання першої медичної допомоги російським пораненим. В разі відмови медикам погрожують розстрілом.

▪️Також розпочато мобілізаційні заходи щодо молоді з числа місцевого населення на окупованих територіях Херсонської, Запорізької та Харківської областей.

▪️З метою забезпечення мобілізаційних заходів практично повністю перекрито можливість виїзду з Херсонської області на контрольовані Україною території. Значно обмежено можливість виїзду в бік РФ.

▪️В Запорізькій області російські військовослужбовці та співробітники ФСБ шукають людей призовного віку. Повідомляється, що саме вони мають поповнити склад бойових підрозділів РФ на найбільш проблемних напрямках.

▪️Ці заходи проводяться попри переважно проукраїнську налаштованість населення областей та загальну мотивацію чинити опір російським загарбникам.

Агентство Телевидения Новости