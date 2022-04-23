Маріуполь: окупанти зірвали заплановану евакуацію жінок і дітей

Російські окупанти зірвали плани з евакуації близько 200 жінок та дітей, які опинилися в блокадному Маріуполі, пославшись на “обстріли українських націоналістів”. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко

“Так, черговий раз росіянами було зірвано евакуацію. Нахабно використавши намагання маріупольців повернутись до дому та чесність української армії щодо припинення вогню для організації власних задумів.

Просто суцільна лють!”, написав він у соцмережах.

Об 11 годині був запланований збір охочих евакуюватися біля будівлі ТЦ “Порт-Сіті”. Щонайменше 200 жінок та дітей чекали на автобуси біля цього місця, однак до них підійшли російські військові й наказали розходитись.

Вони сказали, що нібито “зараз буде обстріл”. Людей грубо розігнали.

Через 200 метрів від домовленого пункту збору російські окупанти привезли евакуаційні автобуси до ТЦ “Метро”, де маріупольців нашвидкуруч запустили в автобуси.

Попри те, що маріупольцям обіцяли вивезти їх на територію, підконтрольну українському уряду, окупанти повідомили, що їх везуть в окупований Докучаєвськ. Пасажирам заборонили виходити з автобусів.

Загарбники пояснили, що їх везуть в Докучаєвськ, бо “націоналісти обстріляли точку евакуації”.

Агентство Телевидения Новости