Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:28
Просмотров: 94

Окупанти обстріляли смт Слатине: загинуло двоє мирних мешканців

Окупанти обстріляли смт Слатине: загинуло двоє мирних мешканців

Сьогодні російські військовослужбовці обстріляли смт Слатине Харківського району.

Снаряд влучив у житловий будинок. Внаслідок цього загинуло двоє чоловіків.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СВ Управління СБ України в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 