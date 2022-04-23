Черговий обстріл Харкова: серед поранених мирна мешканка та троє поліцейських

Сьогодні російські військові здійснили артилерійський обстріл Київського району Харкова.

Внаслідок обстрілу отримала поранення 62-річна жінка, повідомляє прокуратура Харківської області. Пошкоджено торговий центр та житлові будинки поблизу.

Коли на місце обстрілу приїхали поліцейські, вони почали допомагати з транспортуванням пораненої жінки. Проте російські окупанти відкрили повторний вогонь по вказаній місцевості.

Внаслідок цього трьох правоохоронців поранено.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости