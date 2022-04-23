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Ліквідування пожежі в харківському торговельному центрі (відео, фото)

Ліквідування пожежі в харківському торговельному центрі (відео, фото)

23 квітня о 14:12 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у одному з торговельних центрів Харкова, що сталась внаслідок ворожого обстрілу.

Горіли дах та частково приміщення на другому поверсі. Загальна площа пожежі склала близько 800 кв. метрів. О 15:20 пожежу вдалось локалізувати та о 18:00 повністю ліквідувати.

За попередніми даними загиблих немає. У ліквідації пожежі брали участь 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 35 осіб особового складу ДСНС.

Агентство Телевидения Новости

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