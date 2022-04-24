Численні пожежі через обстріли. Зведення від ДСНС

За добу з 23 по 24 квітня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.Загалом за добу рятувальники здійснили 35 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 22, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 18, пожеж, що сталися з інших причин — 4; 2 рази на проведення аварійно-рятувальних робіт, 6 — на допомогу населенню, 5 — інші виїзди.

Підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 22 виїзди на гасіння пожеж спричинених ворожими обстрілами. Так, рятувальники виїздили на гасіння пожеж багатоповерхових та приватних будинків, гаражів та автомобілів, магазинів, а також складських будівель.

Пожежі сталися: у Шевченківському (5), Холодногірському (5), Київському (4) та Московському (1) районах міста Харкова, а також 3 у м. Дергачі.О 15:30 рятувальники ліквідували пожежу у складському приміщенні, де горіли піддони та утеплювач на площі близько 1000 кв.м. Подія сталася у Холодногірському районі. У гасінні було задіяно 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 30 чоловік особового складу ДСНС

Трохи згодом рятувальникам майже тими ж силами довелось гасити пожежу в іншому складі у тому ж районі. Там площа горіння склала біля 900 кв.м. Ліквідація вогню відбулась о 17:10.О 14:12 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу у одному з торговельних центрів Харкова, що сталась внаслідок ворожого обстрілу. Горіли дах та частково приміщення на 2-му поверсі. Загальна площа пожежі склала близько 800 кв.м. О 15:20 пожежу вдалось локалізувати та о 18:00 повністю ліквідувати. За попередніми даними жертв та постраждалих немає. У ліквідації пожежі брали участь 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 35 осіб особового складу ДСНС.Також від обстрілів страждали і житлові квартали.

Вже ввечері у Київському районі Харкова рятувальники загасили велику пожежу у житловій 4-поверхівці. Горів дах та квартири 4-го поверху на загальній площі біля 1000 кв.м. На місці події працювало 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та біля 60 чоловік особового складу ДСНС. Ліквідовано о 19:50.Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби знешкодили 40 ворожих боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.Ми вистоїмо. Віримо, що вкотре відвоюємо своє право! Все буде Україна!

Агентство Телевидения Новости