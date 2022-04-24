На окупованих територіях Харківщини розгортається широкий волонтерський рух

Соціально-побутова ситуація на окупованих територіях Харківської області дуже складна, тому люди продовжують самоорганізовуватися заради взаємодопомоги. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

У Великобурлуцькому районі волонтери розносять по домівках харчові продукти та необхідні ліки для малозабезпечених осіб. Для цього волонтери самостійно збирають кошти, принципово відмовляючись від російської «допомоги».У Куп’янському районі, де відсутнє водопостачання, волонтери організували доставляння технічної води для людей похилого віку. Ситуація з доступом до питної води залишається вкрай напруженою.Відомо, що впродовж 21–23 квітня російські військовослужбовці відбирали у місцевих мешканців генератори для використання у власних цілях.При цьому, окупанти висловлюють здивування активністю та самоорганізацією українців у тимчасово окупованих районах Харківської області. За їхніми словами: «В росії все було б по іншому. Ніхто б не займався волонтерством».російські військовослужбовці та співробітники ФСБ намагаються деморалізувати місцеве населення, поширюючи інформацію, начебто «це Україна вимкнула електропостачання населених пунктів», а також, що «Харків вже майже окупований росіянами».Одночасно окупанти посилюють контроль за телефонними та інтернет-мережами. Зокрема, в Харківській області встановлюється обладнання російського мобільного оператора «Мегафон».Впроваджується розрахунок російськими рублями, а місцеве населення агітують виїжджати до рФ для здійснення покупок товарів та ліків.

Агентство Телевидения Новости