Глава МЗС Австрії виступає проти вступу України в ЄС

Голова МЗС Австрії Александер Шалленберг вважає, що Україні не варто надавати статус кандидата на вступ до ЄС у червні й узагалі брати нашу країну до ЄС. В українському МЗС такою позицією розчаровані і наголошують, що Україна має всі підстави вимагати об’єктивного визнання її заслуг та стратегічної ролі для ЄС.

Про це повідомляє громадське із посиланням на видання Heute.

За словами Шалленберга, Україна не повинна отримати статус кандидата у червні, як на це розраховує українська влада. Австрійський дипломат розповідає, що є держави Західних Балкан, які проходили значно довший шлях до кандидатства.

Крім того, Шалленберг переконаний, що Україні в принципі не варто ставати членом ЄС. Він висловився за «інший шлях» для України, ніж повне членство.

Глава зовнішньополітичного відомства Австрії пояснив свою позицію тим, що повинні бути також інші моделі, ніж вступ України до ЄС – доєднання до Єдиної економічної зони ЄС або просто збереження чинного рівня Угоди про асоціацію.

Він також закликав до більшої гнучкості в пошуку механізмів зближення України та ЄС. Водночас він підтримав подальше поглиблення відносин ЄС з Україною: «Ми експортуємо наш західний спосіб життя».

Речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що Україна розчарована такими висловлюваннями і вважає їх стратегічно недалекоглядними та такими, що не відповідають інтересам об’єднаної Європи.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба раніше відзначав, що український народ платить занадто високу ціну за помилки багатьох європейських урядів.

«Схоже, нинішньої війни, жертв та руйнувань їм замало. Продовжувати під різними приводами відкладати в часі членство України в ЄС або шукати йому альтернативу означає потурати агресивним планам Путіна та гальмувати зміцнення Євросоюзу шляхом долучення можливостей України», – йдеться у заві.

У МЗС наголосили, що Україна має всі підстави вимагати об’єктивного визнання її заслуг та стратегічної ролі для ЄС.

Позиція Австрії

Напередодні міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер заявив, що його країна готова на будь-які санкції проти росії, окрім ембарго на постачання газу.Австрія не входить до НАТО і не постачає Україні зброю. А проте, країна надала Києву гуманітарну допомогу, а також каски та захисні жилети для цивільного використання.9 квітня Україну відвідав канцлер Австрії Карл Негаммер. Він зустрівся із Зеленським, а згодом поїхав до путіна говорити про війну.

Агентство Телевидения Новости