СБУ ліквідувала агентурну мережу окупантів на півдні та сході

На Харківщині контррозвідники СБУ викрили поплічницю окупантів, яка коригувала ворожі ракетні обстріли шкіл, лікарень і житлових кварталів.

У Херсонській області на держзраді викрито депутата однієї з місцевих рад, якого завербувала фсб рф.

У Луганській області діквідовано групу ворожих інформаторів, до складу якої входило троє жителів Сєвєродонецька. Ще одну поплічницю загарбників викрито поблизу Попасної.

На Донеччині СБУ затримала коригувальницю ворожого бомбардування одного з заводів Краматорська.

В Одесі затримано інтернет-агента російських спецслужб, якого ворог використовував для проведення інформаційних диверсій.

Крім того, СБУ заблокувала діяльність групи енергетичних компаній, якими керували з рф. Серед них – п’ять комерційних структур, що займались постачанням природного газу та електроенергії.

Агентство Телевидения Новости