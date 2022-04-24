СБУ ліквідувала агентурну мережу окупантів на півдні та сході
На Харківщині контррозвідники СБУ викрили поплічницю окупантів, яка коригувала ворожі ракетні обстріли шкіл, лікарень і житлових кварталів.
У Херсонській області на держзраді викрито депутата однієї з місцевих рад, якого завербувала фсб рф.
У Луганській області діквідовано групу ворожих інформаторів, до складу якої входило троє жителів Сєвєродонецька. Ще одну поплічницю загарбників викрито поблизу Попасної.
На Донеччині СБУ затримала коригувальницю ворожого бомбардування одного з заводів Краматорська.
В Одесі затримано інтернет-агента російських спецслужб, якого ворог використовував для проведення інформаційних диверсій.
Крім того, СБУ заблокувала діяльність групи енергетичних компаній, якими керували з рф. Серед них – п’ять комерційних структур, що займались постачанням природного газу та електроенергії.