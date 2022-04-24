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СБУ ліквідувала агентурну мережу окупантів на півдні та сході

СБУ ліквідувала агентурну мережу окупантів на півдні та сході

На Харківщині контррозвідники СБУ викрили поплічницю окупантів, яка коригувала ворожі ракетні обстріли шкіл, лікарень і житлових кварталів.

У Херсонській області на держзраді викрито депутата однієї з місцевих рад, якого завербувала фсб рф.

У Луганській області діквідовано групу ворожих інформаторів, до складу якої входило троє жителів Сєвєродонецька. Ще одну поплічницю загарбників викрито поблизу Попасної.

На Донеччині СБУ затримала коригувальницю ворожого бомбардування одного з заводів Краматорська.

В Одесі затримано інтернет-агента російських спецслужб, якого ворог використовував для проведення інформаційних диверсій.

Крім того, СБУ заблокувала діяльність групи енергетичних компаній, якими керували з рф. Серед них – п’ять комерційних структур, що займались постачанням природного газу та електроенергії.

Агентство Телевидения Новости

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