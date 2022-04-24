Золочівська ОТГ знову під обстрілом

Внаслідок російського артилерійського обстрілу 24 квітня в селі Калинове загинула місцева жителька. Про це повідомляє Суспільне.

Про це Суспільному повідомив голова Золочівської громади Віктор Коваленко.

“Годину тому жінка за 60 років не встигла добігти до погреба й потрапила під обстріл. Загалом у селі сьогодні повністю знищено два будинки, ще чотири пошкоджені”, — сказав Коваленко близько 14:00.

За інформацією голови громади, 23 квітня артилерія окупантів ударила по селу Турове: “Поранення ноги дістав 13-річний хлопець: теж не встиг перебігти в погріб”.

Агентство Телевидения Новости