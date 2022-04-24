Російські окупанти на Великдень обстріляли Чугуїв: є загиблі та поранені

Російські окупанти на свято Великодня обстріляли Чугуїв на Харківщині. Унаслідок атаки є загиблі та поранені, повідомляє 24 канал

Про атаку повідомила міська голова Чугуєва Галина Мінаєва. Повідомлення про обстріл з’явилося під час повітряної тривоги в області.

Повітряну тривогу в Харківській області оголосили о 14:25, а повідомлення про обстріл з’явилося через пів години.

Кількість жертв та постраждалих Галина Мінаєва не озвучила.

Начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко повідомив про трьох поранених у Чугуєві, серед яких — мати з дитиною 12 років.

“Дитина, 2010 року народження, діагноз: осколкові поранення правого та лівого бедра та правої та лівої голені. Мати, 1986 року народження, діагноз: осколочні поранення лівого бедра. Також ще один місцевий мешканець, 1953 року народження, діагноз: осколочні поранення спіни зліва, відкритий пневмоторекс”, — написав у Facebook Тимошко.

Нагадаємо, у зв’язку з можливими російськими провокаціями та загрозою обстрілів, МВС закликає провести Великодні свята вдома та уникати скупчення людей.

Агентство Телевидения Новости