У Боровій окупанти змушують селян проводити посівну

Про це йдеться на сторінці Борівської громади в соцмережах.

Окупанти і колаборанти схаменулися щодо посівної кампанії і наполегливо рекомендують керівникам сільгосппідприємств виводити людей в поле та відновлювати весняно-польові роботи. Втім, з розбитою чи викраденою технікою, без палива і з нестачею посівних матеріалів та добрив зробити це проблематично. До того ж, ніхто не гарантує сільгосппрацівникам безпеки від замінувань та під час обстрілів.

Тим фермерам, хто не погоджується працювати за таких умов, один з місцевих колаборантів погрожує «націоналізувати» землі та передати їх в користування іншим, йдеться у повідомленні.

Також з окупованих територій повідомляється, що на значній частині території громади відсутня електрика через пошкодження підстанції в Куп’янську. Немає водопостачання, зв’язку та інтернету. В частині населених пунктів немає газу.

На території громади продовжує перебувати значна кількість російських військових та ворожої техніки. Найбільше її зосереджено у населених пунктах Підвисочанського, Першотравневого, Ізюмського, Чернещинського, Піско-Радьківського та частини Вищесолоненського старостинських округів. На території громади бойові дії наразі не ведуться, але близько чутно вибухи і звуки обстрілів.

Несанкціоноване «керівництво» Борівською громадою тимчасово здійснює «комендатура», яку очолює російський кадровий військовий. До складу «комендатури» входять також особи з числа місцевих колаборантів. Вони надають окупантам інформацію про місцевих жителів, їхню діяльність, статки та політичні погляди.

Окупанти дозволили пересування місцевих жителів між населеними пунктами громади, а також за її межі у напрямку Куп’янська і Сватового, але повністю контролюють цей процес на блок-постах. За попередньою інформацією, не пускають лише до села Піски-Радьківські.

Дехто з жителів сіл, у яких велися найзапекліші бої, попри небезпеку ризикує повертатися у свої домівки з інших населених пунктів громади. Деякі будинки зруйновані, деякі пограбовані. Так, у селі Дружелюбівка на воротах та на дверях спустошених домоволодінь залишені написи: «Здєсь уже нічєго нєт».

Як і раніше, окупанти не дають дозволу на завезення української гуманітарної допомоги на територію громади та відмовляються надати зелені коридори для евакуації людей, при цьому позиціонуючи себе перед мешканцями «освободітєлями» громади від «прєступної украінской власті» та поширюючи інші фейки.

Агентство Телевидения Новости